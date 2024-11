Zełenski spotkał się z Baerbock. Tak mówi o pomocy Niemców dla Ukrainy

"Doceniamy znaczącą pomoc wojskową i finansową udzieloną Ukrainie przez rząd niemiecki. Liczymy na to, że Niemcy jeszcze bardziej wzmocnią swoje wsparcie obronne dla Ukrainy w nadchodzącym roku, ponieważ jest to niezwykle ważne dla naszego zwycięstwa" – dodał.

Trudno nie zauważyć, że Zełenski dziękuje publicznie za nieustanne wspieranie walczącej Ukrainy, ale też krytykuje sojuszników. "Widzimy wzrost liczby Koreańczyków z Północy, ale nie widzimy wzrostu reakcji naszych partnerów" – napisał prezydent Ukrainy we wspomnianym wpisie w Telegramie.

I dodał: "Wszyscy widzą, o ile więcej Rosjanie używają Shahedów i bomb lotniczych. Ten terror rośnie z każdym miesiącem. Potrzeba więcej środków zaradczych. Obejmuje to wzmocnienie mobilnych grup ogniowych, wprowadzenie prawdziwej praktyki zestrzeliwania Shahedów za pomocą dronów i rozwój naszych sił w taki sposób, aby ostatecznie rozwiązać problem rosyjskich bomb lotniczych".

Zełenski krytykuje Polskę za brak MIG-ów

Z drugiej strony sytuacja w Ukrainie nie poprawia się – Rosjanie wciąż atakują, a Zełenski stale próbuje przekonać Zachód do przekazania mu broni dalekiego zasięgu, którą mógłby atakować cele w głębi Rosji. Jak pisaliśmy w naTemat.pl, 1 listopada na jego profilu w mediach społecznościowych pojawił się kolejny film .

Tym razem w swoim przemówieniu prezydent Ukrainy wprost oskarżył Zachód o opieszałość, za którą to jego kraj musi płacić najwyższą cenę.

Na te słowa zdecydowanie zareagował wtedy Radosław Sikorski. – Wśród krajów pomagających Ukrainie, jeśli wziąć pod uwagę pomoc wojskową, finansową, gospodarczą, humanitarną oraz pomoc dla uchodźców ukraińskich to w proporcji do PKB Polska zrobiła dla Ukrainy więcej niż jakikolwiek inny kraj – stwierdził szef MSZ.

Rozmowy w Berlinie bez udziału Polski

W Polsce jako pierwsze podchwyciły to prawicowe media. Pojawiły się nagłówki o tym, że "tak traktują Tuska". I głosy, że Scholz ograł szefa polskiego rządu i w ten sposób wypadliśmy z dyplomatycznej czołówki.

Tamto spotkanie skomentował w naTemat.pl dr Janusz Sibora, historyk protokołu dyplomatycznego. – Te zdjęcia z Berlina pokazują wielką czwórkę. Wygląda to, jak koncert mocarstw i nas przy tym stole nie ma. Nasza nieobecność to pewien szok dla społeczeństwa w Polsce. To pokazało jednak naszą krótkowzroczność – stwierdził.