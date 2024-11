Tajlandia to bez wątpienia jeden z chętniej wybieranych przez polskich turystów kierunków. Jak podaje travelplanet.pl, będzie to d rugi najpopularniejszy egzotyczny kraj na najbliższą zimę . Częściej klienci biur podróży będą podróżować jedynie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jednak Królestwo Tajlandii bardzo chętnie odwiedzamy także na własną rękę. Właśnie dlatego warto śledzić zmiany dotyczące zasad wjazdu. Nowe przepisy mają tam wejść w życie już na początku grudnia.

Tajlandia zmienia zasady wjazdu dla Polaków. Konieczna rejestracja

Polscy turyści do Tajlandii mogą podróżować na podstawie paszportu lub paszportu tymczasowego. Każdy z tych dokumentów musi mieć minimum 6 miesięcy ważności od momentu wjazdu do Tajlandii. Równocześnie nasi turyści nie muszą martwić się o wizy , ponieważ kraj ten już od dawna pozwala nam przekraczać swoje granice w celach turystycznych bez konieczności posiadania dodatkowych elementów. Od niedawna ruch bezwizowy obejmuje 60-dniowy pobyt. Wcześniej dotyczył wyjazdów 30-dniowych.

Jednak wiele wskazuje na to, że od 1 grudnia polscy turyści będą zobowiązani do posiadania jeszcze jednego dokumentu. Władze Tajlandii przygotowują się do wdrożenia systemu ETA, czyli obowiązkowej rejestracji zagranicznych turystów. Ma to przyspieszyć obsługę pasażerów, którzy przekraczają granice tego kraju.