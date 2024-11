Prezydent USA na ekranie. Tak na przestrzeni lat przedstawiano go w filmach i serialach Fot. Kadr z serialu "House of Cards"

Reklama.

Prezydent komediowy

Jednym z najciekawszych przykładów komediowego prezydenta jest kreacja Jacka Nicolsona w filmie fantasy "Marsjanie atakują" z 1996 roku. Nicholson wciela się w postać prezydenta Jamesa Dale’a, który musi stawić czoła inwazji Marsjan. Fabuła opowiada o ataku kosmicznych statków na Ziemię, mimo wcześniejszych zapewnień prezydenta, że sytuacja jest pod kontrolą. Prezydent Dale, z determinacją, chce powstrzymać najeźdźców, podczas gdy Marsjanie pragną go zniszczyć.

Innym tytułem, w którym występuje podobny typ prezydenta, jest film "Dave" z 1993 roku. Kevin Kline gra podwójną rolę: prawdziwego prezydenta USA, który nagle zapada na zdrowiu, oraz jego sobowtóra, Dave’a Kovic’a. W wyniku politycznej intrygi przeciętny obywatel zostaje poproszony o udawanie prezydenta, aby ukryć przed społeczeństwem kryzys w Białym Domu.

Prezydent romantyczny

Michael Douglas wciela się w rolę prezydenta w komedii romantycznej "Prezydent – miłość w Białym Domu" z 1995 roku. Jego postać, Andrew Shepherd, to wdowiec, który zakochuje się w lobbystce Sydney Ellen Wade, granej przez Annette Bening. Fabuła koncentruje się na zmaganiach Shepherda, który stara się połączyć życie osobiste z rolą przywódcy jednego z najpotężniejszych państw na świecie.

Kolejnym przykładem jest postać prezydenta Fitzgeralda "Fitza" Granta z serialu "Scandal", granego przez Tony'ego Goldwyna. Fitz zmaga się z romansem z doradczynią Olivią Pope, co stawia go w trudnej sytuacji, gdy musi wybrać między miłością a obowiązkami wobec kraju i rodziny. Ta wewnętrzna walka czyni go postacią rozdartą między sercem a odpowiedzialnością. Serial emitowany był w latach 2012-2018.

Reklama.

Prezydent bohater

W filmie "Dzień Niepodległości" z 1996 roku Bill Pullman wciela się w prezydenta Thomasa Whitmore'a. Głowa państwa staje na wysokości zadania, mobilizując siły do walki z kosmitami, którzy najeżdżają Ziemię. Początkowo przytłoczony zagrożeniem, prezydent Whitmore szybko staje się inspirującym liderem.

Innym przykładem prezydenta-bohatera jest James Marshall, grany przez Harrisona Forda w filmie "Air Force One". W tej produkcji Marshall musi stawić czoła dramatycznym wyzwaniom, gdy terroryści przejmują kontrolę nad jego samolotem. Przedstawiony jako silny, odważny lider, prezydent nie tylko dowodzi zza biurka, ale także walczy o życie swoje i swoich bliskich, decydując się na osobistą konfrontację z zagrożeniem. Film miał premierę w 1997 roku.

Prezydent kobieta

Na ekranie widzimy również kobiety odgrywające rolę prezydenta Stanów Zjednoczonych. W serialu "Pani prezydent", emitowanym w latach 2005-2006, Geena Davis gra Mackenzie Allen, pierwszą kobietę-prezydent USA. Fabuła koncentruje się na jej zmaganiach z polityką, życiem osobistym i obowiązkami, które wiążą się z pełnieniem tej ważnej funkcji. Mackenzie stara się znaleźć równowagę między byciem liderem w zdominowanym przez mężczyzn środowisku politycznym a dbaniem o rodzinę.

Reklama.

W serialu "Madame Secretary" ukazana jest droga Elizabeth McCord do prezydentury. Postać, w którą wciela się Téa Leoni poznajemy jako sekretarz stanu. W miarę postępu fabuły McCord staje się coraz bardziej wpływową postacią w administracji, a jej umiejętności przywódcze, inteligencja i determinacja przyciągają uwagę i zaufanie społeczeństwa. Ostatecznie w ostatnim sezonie zostaje wybrana na prezydenta. Serial był emitowany w latach 2014-2019.

Prezydent w obliczu zagrożenia

Film "Dzień zagłady" przedstawia prezydenta Toma Becka, granego przez Morgana Freemana, który staje przed nadchodzącą katastrofą – kometą zmierzającą w stronę Ziemi. Beck, jako lider, musi zmierzyć się z wyzwaniem informowania społeczeństwa o niebezpieczeństwie i podejmowania decyzji w celu ochrony obywateli.

W filmie "Świat w płomieniach" z 2013 roku Jamie Foxx wciela się w prezydenta Jamesa Sawyera, który wraz z agentem Johnem Cale staje w obliczu ataku przestępców na Biały Dom. Film ukazuje prezydenta jako nie tylko lidera politycznego, ale także osobę podejmującą trudne decyzje w kryzysowej sytuacji. Mimo że główną postacią jest Cale, to prezydent Sawyer odgrywa kluczową rolę w walce z terroryzmem, wykazując się odwagą i zdolnościami przywódczymi, które inspirują innych do działania.

Reklama.

Prezydent złoczyńca

W serialu "House of Cards", emitowanym w latach 2013-2018, Kevin Spacey wciela się w postać Franka Underwooda, bezwzględnego polityka, który manipuluje, oszukuje i eliminuje swoich przeciwników, aby zdobyć władzę. Jego działania stawiają go w roli prezydenta, który nie cofa się przed niczym, by osiągnąć swoje cele.

Innym przykładem jest Charles Logan z serialu "24 godziny", emitowanego w latach 2001-2010, w którego rolę wcielił się Gregory Itzin. Logan podejmuje moralnie wątpliwe decyzje w celu ochrony swoich interesów i władzy. Manipuluje informacjami i angażuje się w spiski, co prowadzi do zagrożenia dla obywateli. Jego postać ilustruje, jak dążenie do władzy może prowadzić do utraty zaufania publicznego i przekształcenia w postać, którą można określić mianem złoczyńcy.

: