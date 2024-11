W dokumentach kilkukrotnie pojawia się wyrażenie "freak offs", czyli orgii na imprezach P. Diddy'go, podczas których miało dochodzić do przymusowych aktów seksualnych. Teraz raper jest w areszcie Brooklyn Metropolitan Detention Center w Nowym Jorku. Muzykowi odmówiono zwolnienia za kaucją.

"Ostatni miesiąc zniszczył naszą rodzinę. Wielu oceniło jego (Seana Combsa przyp. red.) i nas na podstawie pomówień, teorii spiskowych i fałszywych narracji, które doszły do absurdalnych rozmiarów w mediach społecznościowych. (...) Stoimy zjednoczeni i wspieramy cię na każdym kroku. Trzymamy się prawdy, gdyż wiemy, że ona zwycięży, i nic nie złamie siły naszej rodziny. Tęsknimy za tobą i kochamy cię, tato" – napisali.

Co zrobiły dzieci w urodziny Diddy'ego?

4 listopada Diddy miał urodziny. Przy tej okazji na instagramowym profilu Combsa pojawiło się nowe wideo. Wystąpiły na nim jego pociechy. Na stoliku stoi tort i słychać, jak najmłodsza córka próbuje śpiewać amerykańską wersję "Sto lat" do telefonu.

Potem słychać też głos – podobny do Diddy'ego. – Kocham was wszystkich tak bardzo. Nie mogę się doczekać, kiedy się zobaczymy. Jestem z was dumny. Dziękuję, że jesteście tak silni, wpieracie mnie i jesteście po mojej stronie. Mam urodziny i jestem szczęśliwy – mówi mężczyzna po drugiej stronie słuchawki.