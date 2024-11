Prime Video pokazało zwiastun serialu "Gąska" od twórców "1670". Internauci mówią jedno Fot. Kadr z serialu "Gąska"

Reklama.

Taka jest fabuła serialu "Gąska"

W serialu "Gąska" śledzimy losy 24-letniej Leny, która zaczyna pracę w supermarkecie i próbuje odnaleźć się w nietypowym zespole, kierowanym przez ekscentrycznego właściciela Włodka. Szybko okazuje się, że Włodek przysparza pracownikom niemal tyle samo problemów, co centrala sieci, co zmusza Lenę do zacieśnienia współpracy z kolegami.

Wśród barwnych postaci zespołu znajdują się była dresiara i obecnie ambitna kierowniczka Domi; sympatyczny, choć nieco irytujący Marek; doświadczona i sumienna Luba; Kazik, ochroniarz po wyroku; nadmiernie wylewna Madzia; oraz Młody, zafascynowany teoriami spiskowymi.

Reklama.

Na ekranie pojawi się także żona Włodka, Suzy, a także stały klient Romek, który codziennie przychodzi do sklepu po te same zakupy.

"Będący komediową opowieścią w duchu feel good serial pozwala z przymrużeniem oka zajrzeć na zaplecze typowego marketu ogólnopolskiej sieci, który każdy zna ze swojej okolicy i zobaczyć, co może się tam dziać, kiedy my spokojnie robimy w nim zakupy. Podana w lekkim tonie produkcja zawiera historie i momenty, które są zakorzenione w realiach życia w Polsce. Widzowie rozpoznają w niej postacie, które znają z własnego podwórka, a w samej fabule nie zabraknie nawiązań do popkultury, jak również odniesień do ważnych współcześnie tematów społecznych" – podkreśla Prime Video.

Reklama.

Kogo zobaczymy w serialu?

Jak pisaliśmy w naTemat.pl Prime Video niedawno ogłosiło, kogo zobaczymy na ekranie w nowej produkcji. Główną rolę kierownika supermarketu, Włodka, zagra Tomasz Kot ("Akademia Pana Kleksa", "Zimna wojna"), a w postać Leny wcieli się Aleksandra Grabowska ("U Pana Boga w Królowym Moście", "Infamia").

W obsadzie pojawią się także Małgorzata Socha ("Przyjaciółki", "BrzydUla") jako Suzy, Janusz Chabior ("Służby specjalne", "Ślepnąc od świateł"), Magdalena Koleśnik ("Kruk", "Ukryta sieć"), Mikołaj Śliwa ("Zachowaj spokój", "Skazana"), Julia Rosnowska ("Odwilż", "Julia"), Mariusz Urbaniec ("Apokawixa", "Raport Pileckiego"), Tetiana Vashniewska ("Bucza", "Toptun") oraz Rafał Maćkowiak ("Camera Cafe. Nowe parzenie", "Gang Zielonej Rękawiczki").

Reklama.

Za produkcję serialu dla Prime Video odpowiada Constantin Entertainment Polska. Producentem kreatywnym jest Michał Górski ("LOL: Kto się śmieje ostatni", "SNL Polska"), a producentką wykonawczą – Agata Chwaszczewska ("Apokawixa"). Nadzór nad projektem sprawował Michał Brożonowicz ("Malanowski. Nowe rozdanie").

Serial "Gąska" to dzieło twórców "1670" – Jakuba Rużyłły i Macieja Buchwalda. Reżyserami są Aleksander Pietrzak oraz Grzegorz Jaroszuk, a scenariusz napisali Bartosz Janiszewski, Mateusz Zimnowodzki, Joanna Pawluśkiewicz oraz Paweł Najgebauer.

Prime Video pokazał zwiastun "Gąski"

Prime Video zaprezentowało właśnie zwiastun "Gąski" – pierwszego polskiego serialu na tej platformie streamingowej.

Jednak widzowie są sceptyczni. W komentarzach pojawiają się mieszane reakcje, wskazując m.in., że spodziewali się więcej.

"Zwiastun jak z typowej nowej polskiej nieśmiesznej komedii obym się mylił", "No drugie 1670 to nie jest", "Łoł. O ile po zapowiedziach czekałem mocno na tą produkcję, tak po zwiastunie zapał siadł całkowicie", "Jeśli to są najśmieszniejsze momenty, to dosyć średnio się zapowiada", "Nieśmieszne" – brzmi wiele komentarzy.

Reklama.

Niektórzy wyrażają nadzieję, że być może ostateczna wersja będzie lepsza niż zwiastun, przywołując sytuację z "The Office PL" – zapowiedź tego serialu także wzbudzała mieszane odczucia, a jednak produkcja cieszy się sporą popularnością wśród widzów i zbiera pozytywne opinie.

Serial "Gąska" będzie składać się z ośmiu odcinków i zadebiutuje na Prime Video już 29 listopada.

: