Jak kręcono sceny akcji w "Idź przodem, bracie"? Netflix pokazał kulisy serialu

"Bardzo dobre, wręcz na światowym poziomie, sceny walk wręcz", "Takich scen akcji nie było jeszcze w polskim kinie", "Sceny strzelaniny w szpitalu są jednymi z najlepiej nakręconych w ostatnich latach i najlepszymi w polskim kinie. Gdybym miał je porównać do czegoś to na myśl przychodzi mi 'Tyler Rake 2' albo niektóre sceny z serialu 'Seal Team', "Sceny akcji WOW" – piszą internauci.

– (Żeby mieć) umiejętności, które musi mieć ten bohater, to trzeba po prostu godziny spędzić na macie. Ponad 3 miesiące przygotowań kilka razy w tygodniu po 5-6 godzin treningów – mówił odtwórca roli Oskara Gwiazdy, Piotr Witkowski. – Mieliśmy broń, po broni była siłownia, no i też elementy walki – dodał Konrad Eleryk, który gra Sylwka Zajferta.

Z kolei Jakub Wesołowski wspominał kręcenie spektakularnej sekwencji w szpitalu. – Mieliśmy taktykę, mieliśmy ładunki wybuchowe i jak już było naprawdę trudno, to pojawili się statyści. I nagle wbiegło na nas 120 osób. To jest coś, czego nie jesteś w stanie ani przetrenować, ani się na to przygotować – powiedział aktor.

O czym jest "Idź przodem, bracie" na Netflix?

Serial opowiada historię byłego policjanta, który po traumatycznym incydencie zmuszony jest odejść ze służby. Zmagając się z długami ojca, podejmuje pracę ochroniarza w centrum handlowym. Przypadkiem wplątuje się w niebezpieczną intrygę, która zmusza go do konfrontacji z przeszłością i poddaje próbie jego lojalność i wartości.

"Po pierwszym dniu jesteśmy już nr 1 na NetflixiePL i nr 5 Worldwide. Wielkie dzięki – robimy ten cały szpas tylko dla Was!" – cieszył się wcześniej z sukcesu serialowy Oscar Gwiazda grany przez Piotra Witkowskiego. "Kiedy dobrze się Wam ogląda naszą pracę, to ja czuję się jak Dracula pijący krew dziewic, budzę się i nabieram sił. I dla Was chcę być jeszcze lepszy i zabrać Was w kolejne, zupełnie inne rejony następnym razem. Oskar Gwiazda może nie jest łatwym gościem, ale nawet on wie, że siła tkwi we własnym stadzie. Dzięki moi drodzy, że jesteście z nami" – napisał na Instagramie.