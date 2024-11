Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa rozgromiły rywali

Tabela Ligi Konferencji – lepsza tylko Chelsea

Pierwsza ósemka Ligi Konferencji awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, co staje się realnym celem dla obu polskich ekip. Kolejne spotkania już 28 listopada – wtedy Jagiellonia zagra na wyjeździe z NK Celje, a Legia zmierzy się z Omonią Nikozja.

Polacy coraz wyżej w rankingu UEFA

Ostatnie wyniki Legii i Jagiellonii nie tylko przynoszą dumę kibicom, ale także mają kluczowy wpływ na ranking UEFA. Oba zespoły, wygrywając swoje mecze, dopisały po 0,5 punktu do dorobku Polski, co pozwoliło naszej reprezentacji na wzrost łącznej punktacji.

Wprawdzie Polska nadal zajmuje 18. miejsce, jednak znacząco zbliżyła się do 17. Izraela . Nasz rywal ma tylko jednego przedstawiciela, Maccabi Tel Awiw, który poniósł kolejną porażkę – tym razem 0:5 z Ajaksem Amsterdam. W efekcie Polska traci już tylko jeden punkt do Izraela. Jeszcze dwa zwycięstwa i możemy awansować na wyższe miejsce.

Obecna sytuacja w rankingu UEFA to niezwykle istotna kwestia, ponieważ awans na co najmniej 15. lokatę pozwoliłby Polsce wprowadzić do europejskich pucharów aż pięć zespołów, w tym dwóch do eliminacji Ligi Mistrzów.