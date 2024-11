Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych wydarzeń w polskim kalendarzu, obchodzone co roku 11 listopada. To dzień, który przypomina o odzyskaniu przez Polskę wolności w 1918 roku po 123 latach zaborów.

Nowa inicjatywa burmistrza Radzynia Podlaskiego – mniej kwiatów, więcej symboli

Zamiast tradycyjnych wieńców i kwiatów, burmistrz zaprasza do złożenia symbolicznych darów – pojedynczej róży lub goździków. Jakubowski zachęca wszystkich do wzięcia udziału w obchodach w sposób oszczędny i ekologiczny.

– Nie wydawajmy pieniędzy na coś, co kilka dni później trafia do odpadów – mówi burmistrz.

Pomoc dla powodzian – zbiórka charytatywna przy pomniku

– Zachęcam do tego, by, zamiast wydawać na kwiaty, wrzucić środki do puszek wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy będą zbierać datki przy Pomniku Niepodległości. Zebrane pieniądze trafią do powodzian – mówi burmistrz.