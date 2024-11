Obie drużyny walczą o cenne punkty w piątej rundzie rozgrywek, co czyni ten mecz kluczowym dla ich pozycji w grupie. Portugalia prowadzi w tabeli z 10 punktami, podczas gdy Polska zajmuje trzecie miejsce z czterema punktami.

Gdzie i kiedy obejrzeć mecz Polska - Portugalia?

Mecz zostanie rozegrany na Estadio do Dragao w Porto w Portugalii 15 listopada o godzinie 20:45. W poprzednich starciach między tymi zespołami Portugalia często wychodziła zwycięsko, co wśród kibiców wywołuje dodatkowe napięcia i oczekiwania związane z tym spotkaniem.

Transmisje na żywo będzie można oglądać na kanałach TVP 1, TVP 1 HD, TVP Sport i TVP Sport HD. Kibice preferujący oglądanie online znajdą transmisję na platformie sport.tvp.pl . Stawka meczu jest ogromna. Polska drużyna z pewnością będzie walczyć o punkty do ostatnich minut.

Polska Reprezentacja bez Lewandowskiego – Probierz stawia na młodych

Przed kluczowym starciem z Portugalią selekcjoner Michał Probierz musiał zmierzyć się z poważnymi wyzwaniami kadrowymi. Największy nieobecny? To kapitan drużyny, Robert Lewandowski, który nie doszedł jeszcze do pełnej sprawności po kontuzji. Obecność Lewandowskiego na boisku to zazwyczaj pewne zagrożenie pod bramką rywala i nieocenione wsparcie zawodnika tej klasy wpływające na grę całego zespołu.