To będzie nowy hit all inclusive w 2025 roku. Turcja z coraz mniejszym zainteresowaniem Polaków

Biura podróży nie dowierzają, kiedy patrzą na tegoroczne statystyki. Oferta first minute na wakacje szkolne w 2025 roku wyprzedaje się świetnie. Rok do roku mowa jest o wzroście na poziomie 15 proc. Nie da się ukryć, że Polacy wyczuli okazję i rezerwują all inclusive nawet kilkaset złotych taniej niż przed rokiem.