Do mediów wyciekło wstrząsające nagranie, na którym widać moment postrzelenia uczestnika podczas zajęć strzeleckich. Jak się okazuje zdarzenie miało miejsce 21 września na strzelnicy w Godawach (woj. kujawsko-pomorskie), gdzie odbywało się szkolenie organizowane przez LOK BKS Bydgoszcz .

Na filmie widać, jak mężczyzna, ubrany w kamizelkę z napisem "Sędzia", trzyma karabin i przypadkowo strzela w stronę uczestnika, który akurat mierzył do tarczy. W wyniku zdarzenia postrzelony mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Bydgoszczy , gdzie spędził trzy dni z powodu odniesionych obrażeń.

Sędzia załadował broń i strzelił. "Myślał, że to dzik"

Mimo poważnej sytuacji wśród internautów nie zabrakło też humorystycznych i prześmiewczych komentarzy. Pojawiły się hasła: "Sędzia może, przepisy to dopuszczają", "Myślał, że to dzik" czy "Wygląda na to, że zawodnik został wyeliminowany z konkursu".