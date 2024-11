Piramidy bez wątpienia są jedną z ikon Egiptu . Na terenie całego kraju znajduje się ich ok. 100, ale to właśnie trzy budowle z Gizy (niedaleko stolicy kraju Kairu) zyskały największą popularność. Kiedy więc w niedzielę 17 listopada na najwyższej z nich, piramidzie Cheopsa, pojawiła się ekipa budowlana, wyposażona w młotki i dłuta, która zaczęła uderzać w zabytkowe kamienie, w sieci aż zawrzało.

Oburzenie w Egipcie. Wszystko przez budowlańców na piramidzie Cheopsa

Nagranie nie jest długie, jednak wzbudza ogromne emocje. Widać na nim, jak ekipa budowlańców z młotkami i dłutami skuwa kawałki piramidy. Na wszystko patrzą zdezorientowanie turyści, którzy nie rozumieli, co takiego właśnie się dzieje. A dodajmy, że tych w ostatnim czasie nie brakuje, ponieważ tuż obok otwarto Wielkie Muzeum Egipskie .

Dodajmy, że piramida Cheopsa ma ok. 4,5 tys. lat, dlatego skuwanie jej kamieni jest wręcz niedopuszczalne. "Kto zagwarantuje bezpieczną obsługę "pracowników" wykonawcy w przypadku braku inspektora archeologicznego lub konserwatora wyspecjalizowanego w zajmowaniu się takimi przypadkami? Czy jest odwaga, aby upublicznić rysunki procesu budowy z szacunku dla Egipcjan, którzy są właścicielami tego zabytku?" – pytał jeden z internautów. Podobnych głosów było znacznie więcej.

Ministerstwo w Egipcie komentuje prace na piramidzie Cheopsa

Oburzenie internautów i fala negatywnych komentarzy były tak duże, że do sprawy odniosło się egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytności. W specjalnym oświadczeniu poinformowali oni, że budowlańcy nagrani w niedziele17 listopada zajmowali się usuwaniem zaprawy, która mocowała kable energetyczne od systemu oświetlenia piramidy.

To jednak tylko podgrzało emocje internautów, którzy nie kryli oburzenia z faktu, iż ok. 20 lat temu wykorzystywano zaprawę do mocowania systemu oświetlenia na zabytkowej konstrukcji.