Polscy turyści ruszyli do biur podróży . Jak informowaliśmy na łamach naTemat, zainteresowanie ofertą first minute (wczesna sprzedaż) jest o 15 proc. wyższe niż przed rokiem . Turyści chętnie wykorzystywali okres niższych cen. Ten jednak może właśnie zbliżać się ku końcowi.

All inclusive w Turcji i Grecji droższe. Podwyżek jest więcej

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata podobnie jak co tydzień przyjrzał się cenom wyjazdów na all inclusive z wylotem od 4 do 10 sierpnia 2025 roku. Wyniki ich analiz przedstawiła "Rzeczpospolita". Niestety nie są one najlepsze. Po 10 tygodniach obniżek przyszedł czas na podwyżkę. Średnia cena wyjazdu z biurem podróży wzrosła o 37 zł, ale na niektórych kierunkach zmiany są bardziej bolesne.