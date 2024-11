Kiedy dziennikarz zapytał, czy "wypadało wykorzystywać siły, czas i mundur polskich żołnierzy do partyjnej propagandy", Kaczyński odpowiedział oburzony: "Proszę mnie nie rozśmieszać". To właśnie "wojskowe pikniki" i nieprawidłowości związane z ich organizacją stały się jednym z powodów, dla których PKW podjęła taką decyzję.

Kaczyński o promowaniu PiS pod szyldem Wojska Polskiego

Prezes PiS poinformował dziennikarza, że osobiście uczestniczył tylko w jednym z takich wydarzeń i to tylko przez chwilę, wygłaszając przemówienie do tych, którzy "chcieli", a organizacja pikników nie miała z kampanią wyborczą nic wspólnego.

– Proszę mnie nie rozśmieszać, ja byłem, uczciwie mówiąc, raz nawet w ogóle to nie było planowane, po prostu był niedaleko, przez 15 czy tam 20 parę minut wygłosiłem przemówienie do tych, którzy chcieli i to z samym faktem, że taki piknik był, nie miało nic wspólnego – odpowiedział Kaczyński.