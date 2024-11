Smartfony stały się dla nas przedłużeniem ręki. Zdarza nam się wyjść z domu bez dokumentów czy portfela, ale raczej zawsze mamy przy sobie telefon. Nie zdajemy sobie jednak sprawy, że na pokładzie samolotu może on się zmienić w śmiertelnie niebezpieczną małą bombę.

Zareagowali za późno. Telefon doprowadził do pożaru w samolocie

W piątek 15 listopada samolot amerykańskiej linii Southwest przyjmował na pokład pasażerów lecących z lotniska w Denver. Kiedy na pokładzie było już ok. 108 osób, doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Bateria w telefonie jednego z podróżnych zapaliła się, a od niej w ogniu stanął fotel.

Natychmiast zarządzono ewakuację. Pasażerowie, którzy byli w tylnej części maszyny, pokład opuszczali korzystając z nadmuchiwanej zjeżdżalni. Natomiast osoby, które przebywały w przedniej części, mogły ewakuować się korzystając z rękawa, który był dopięty do samolotu.

Załoga natychmiast przystąpiła do gaszenia pożaru, a nie było to łatwe. Trzeba bowiem pamiętać, że baterie litowo-jonowe, w które wyposażone są telefony, płonął w bardzo wysokiej temperaturze, a do ich ugaszenia potrzebny jest specjalistyczny sprzęt.