Była dziewczyna Łukasza Ż. założyła zbiórkę. Potrzebna jej ogromna kwota

W połowie września doszło do wypadku na Trasie Łazienkowskiej, kiedy rozpędzony Volkswagen Arteon uderzył w tył Forda Focusa, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. Ojciec zginął na miejscu, a matka i dzieci trafiły do szpitala. Poszkodowana została również Paulina K., ówczesna dziewczyna Łukasza Ż. Kobieta założyła zbiórkę, aby sfinansować swoje leczenie i powrócić do pełnej sprawności.