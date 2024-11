Łukasz Ż. na komendzie był arogancki. Ekspert ocenił jego zachowanie

Zamieszczone przez funkcjonariuszy nagranie pokazuje, jak podejrzany zachowywał się w areszcie na warszawskiej Białołęce. Na filmie widać zupełny brak skruchy, a momentami nawet kpiący uśmiech mężczyzny. W pewnym momencie Łukasz Ż. zwrócił się do nagrywającego go policjanta słowami: "Weź pan się zawijaj z tą kamerą".

– To może być głęboko zaburzona osobowość, wyjściowo, na poziomie kształtowania się osobowości. Jak do tego dołącza alkohol, narkotyki, środki odurzające, to taka osoba kompletnie traci krytycyzm i wgląd w siebie. Cechuje ją kompletny brak empatii, brak poczucia winy, brak uczuciowości wyższej – powiedział psycholog.

Jak powiedział Michalczyk, osoba zaburzona "nie przestrzega nawet minimalnych zasad społecznych". Samą postawę Łukasza Ż. ekspert ocenił wprost: – To nie jest mechanizm wyparcia, zaprzeczenia. To zimna psychopatyczna postawa.

Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie

Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z 14 na 15 września na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Rozpędzony Volkswagen Arteon uderzył w tył Forda Focusa, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. W wyniku wypadku ojciec zginął na miejscu, a matka i dzieci trafili do szpitala.

Po wypadku mężczyzna uciekł do Niemiec, gdzie zatrzymany przez niemiecką policję w szpitalu w Lubece, gdzie leczył obrażenia najprawdopodobniej związane z wypadkiem. Wrócił do Polski dzięki Europejskiemu Nakazowi Aresztowania. W piątek usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia. Przyznał się do winy, a sąd podjął decyzję o aresztowaniu go na trzy miesiące.