Komenda Stołeczna Policji opublikowała nagranie z przesłuchania Łukasza Ż., podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku na Trasie Łazienkowskiej. W wyniku zdarzenia zginął 37-letni mężczyzna, a jego żona i dzieci trafili do szpitala.

Bezczelne zachowanie Łukasza Ż. podczas przesłuchania

W pewnym momencie Łukasz Ż. zwrócił się do nagrywającego go policjanta słowami: "Weź pan się zawijaj z tą kamerą".

Kierowca Łukasz Ż. spędzi kolejne miesiące w areszcie

Łukasz Ż. wrócił z Niemiec do Polski dzięki Europejskiemu Nakazowi Aresztowania. W piątek usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia. Podejrzany przyznał się do winy, a sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu go na trzy miesiące.