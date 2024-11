Kolejne problemy finansowe PiS. To "pierwszy taki przypadek w kraju"

"Gazeta Wyborcza" informuje, że PiS umieszczał banery z wizerunkiem Czarneckiego i prezesa Kaczyńskiego w miejscach, gdzie nie było na to zgody lokalnych władz. Mimo to tylko jeden samorząd, powiat ostrowski, zdecydował się na ukaranie partii. Kara wynikała z naruszenia przepisów dotyczących przestrzeni publicznej.

Radna Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Urbaniak, która interweniowała w tej sprawie, podkreśliła, że to "pierwszy taki przypadek po ostatnich wyborach do Europarlamentu". Po odrzuceniu odwołania PiS przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, partia nie zapłaciła kary od razu. Dopiero po zablokowaniu konta i ściągnięciu połowy długu przez komornika, PiS zdecydowało się dobrowolnie uregulować resztę kwoty.

– Była to walka z czasem, bo komitety wyborcze muszą zamknąć swoje rachunki 60 dni po złożeniu sprawozdania – mówi Urbaniak. Warto dodać, że choć kara stała się wymagalna, wyrok jest nadal nieprawomocny, ponieważ PiS zapowiada odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

PiS domaga się od Czarneckiego zwrotu pieniędzy. "Chyba go na to stać"

Lider struktur miejskich PiS w Kaliszu, Sławomir Lasiecki, zapowiedział, że partia będzie domagała się od Czarneckiego zwrotu pieniędzy, które ściągnął komornik. – Jeżeli pan poseł Czarnecki ma teraz kary do zapłacenia, to powinien to uregulować. Chyba go na to stać – podsumował w rozmowie z dziennikarzami "Gazety Wyborczej" Lasiecki.