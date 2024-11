Oprócz walki o trzy punkty, spotkanie to może przejść do historii za sprawą Roberta Lewandowskiego , który stanie przed szansą zdobycia swojego setnego gola w tych elitarnych rozgrywkach.

Forma FC Barcelony i Brestu

Z kolei Brest, debiutant w rozgrywkach, sprawił niemałą sensację, zdobywając dziesięć punktów w czterech meczach i zajmując czwarte miejsce w tabeli. Francuzi mają o dwa punkty więcej od Barcelony i do tej pory byli niepokonani, co czyni ich jednym z największych zaskoczeń tegorocznej edycji.

Kiedy i gdzie oglądać mecz FC Barcelona - Brest?

Magiczna setka Lewandowskiego

Dla Roberta Lewandowskiego wieczór może mieć wymiar szczególny. Polak ma na koncie 99 goli w Lidze Mistrzów i brakuje mu już tylko jednego trafienia, by dołączyć do elitarnego grona zawodników z trzycyfrową liczbą bramek. Do tej pory taki wyczyn udał się tylko dwóm piłkarzom – Cristiano Ronaldo (140 goli) i Lionelowi Messiemu (129 goli).