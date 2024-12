Tajemniczy wpis Donalda Tuska. Kogo premier miał na myśli?

Tajemniczy wpis Donalda Tuska zamieszczony w mediach społecznościowych wywołał burzę. Premier wezwał służby do zdecydowanego reagowania na blokowanie dróg, co natychmiast sprowokowało spekulacje na temat tego, kogo dokładnie miał na myśli. Wśród internautów pojawiły się domysły, że chodzi o aktywistów "Ostatniego Pokolenia", ale nie brakuje też głosów, że premier mógł odnosić się do innych grup protestujących.