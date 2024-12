Wtedy przeciwko reportażowi protestował PiS, sam Olgierd L. zapewniał, że prawdy w nim niewiele. Sprawa trafiła do sądu, który uznał, że autorom reportażu nie można nic zarzucić.

Nawrocki "nie brzmiał wiarygodnie"

– To jest człowiek, który wywodzi się z ruchu chuligańsko-kibicowskiego. Na początku lat 2000 zaistniał jako nazistowski skin w Gdańsku. Już bardzo wcześnie był skazywany za różnego rodzaju przestępstwa. Założył grupę, która funkcjonowała na rynku sutenerskim. Było o niej głośno w Gdańsku – opowiadał.

– Myślę, że jak mnie zobaczył, to wiedział, że zapytam go właśnie o to i był przygotowany. W mojej ocenie jego odpowiedź jest typową odpowiedzią osoby publicznej na pytanie niewygodne – dodał.