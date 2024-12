Kaczyński bez immunitetu. Wyniki głosowania

Okoliczności sprawy pozbawienia immunitetu Jarosława Kaczyńskiego

Sprawa dotyczy incydentu z 10 października 2023 roku, kiedy podczas miesięcznicy smoleńskiej przed Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej doszło do przepychanek. Zbigniew Komosa , który składał wieniec z napisem krytykującym Lecha Kaczyńskiego , twierdzi, że Jarosław Kaczyński dwukrotnie uderzył go w twarz.

Za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości policja oraz wojsko usuwało wieniec niemal natychmiast po jego umieszczeniu pod pomnikiem, lub przyzwalało na ostentacyjnie niszczenie go przez Kaczyńskiego. Po objęciu władzy przez Koalicję 15 października prezes Kaczyński nadal, co miesiąc próbuje zniszczyć wieniec, co doprowadza do nieustannych przepychanek z Komosą i innymi protestującymi.