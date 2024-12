– Mężczyzna na początku był bardzo spokojny. Był przytomny, kontaktował. Miał problem z utrzymaniem równowagi, więc wzięliśmy go pod ramię, zaprowadziliśmy do karetki i posadziliśmy na fotelu. Powiedział, że był na imprezie, wypił za dużo alkoholu, dlatego się przewrócił. Mówiłem mu głośno i wyraźnie, że jest w karetce, a my jesteśmy ratownikami i chcemy mu pomóc – przekazał w rozmowie z Onetem pan Błażej, jeden z ratowników.