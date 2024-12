Bogdan Święczkowski to postać znana społeczeństwu z twardego stylu zarządzania. Były prokurator krajowy niejednokrotnie wzbudzał kontrowersje swoimi działaniami. Jego decyzje, takie jak przenoszenie niepokornych prokuratorów na odległe placówki , przyniosły mu opinię osoby bezkompromisowej, ale również zarządzającej przez strach. W środowisku prawniczym nazywany jest "Godzillą" – jak informują media z powodu swojej postury i podejścia do pracy.

Święczkowski to bliski współpracownik Ziobry , co dla wielu stawia jego niezależność pod znakiem zapytania. Krytycy przypominają, że jego wejście do Trybunału było możliwe dzięki głosom Konfederacji, co wzbudziło wówczas sprzeciw nie tylko opozycji, ale również części polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Kim jest Bogdan Święczkowski?

Bogdan Święczkowski urodził się w 1970 roku w Sosnowcu. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie studiował razem ze Zbigniewem Ziobrą. W latach 2007 pełnił funkcję szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jego kariera była burzliwa – za jego rządów doszło do samobójstwa Barbary Blidy, co przypisuje się jako jeden z największych skandali w jego karierze. Choć nie pociągnięto go do odpowiedzialności karnej, Święczkowski przyznał się do "moralnej odpowiedzialności".