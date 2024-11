Wizz Air i Ryanair z promocjami na Black Friday. Jest w czym wybierać Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Black Friday to istne święto wyprzedaży. Od kilku lat do promocyjnego szaleństwa dołączają także popularne linie lotnicze. W tym roku PLL LOT obniżają z tej okazji ceny biletów nawet o 20 proc. Do 30 proc. rabatu na loty proponuje Wizz Air, a Ryanair zaszalał z promocją, która ucieszy przede wszystkim podróżujących w parach. I choć za oknem mamy tylko kilka stopni ciepła, to 29 listopada jest naprawdę gorącym dniem.

Black Friday w Ryanairze. Drugi dzień z biletami za pół ceny

Ryanair już od kilku dni kusił podróżnych różnymi rabatami. Na łamach naTemat informowaliśmy m.in. o 10-procentowej obniżce cen lotów na Wielkanoc. Jednak teraz irlandzki przewoźnik kusi czymś znacznie ciekawszym.

Promocja z okazji Black Friday zaczęła się już w czwartek 28 listopada i ma dość nietypową formę. Podobnie jak w minionych latach, Ryanair postanowił przygotować ofertę dla osób podróżujących w duetach. W piątek 29 listopada drugi bilet w jedną stronę na niektórych trasach jest o 50 proc. tańszy.

I tym sposobem jeszcze w grudniu, bo w terminie 12-19 grudnia za niecałe 600 zł za dwie osoby w dwie strony możecie polecieć na Maltę z podwarszawskiego Modlina. Podczas wyjazdu koniecznie zajrzycie na jarmark w Valletcie, a najlepiej do ogromnej żywej szopki w Ghajnsielem na Gozo. To miasteczko w grudniu zmienia się w betlejemską wiosnę. A jeżeli chcecie zapłacić jeszcze mniej, podróż w terminie 6-13 marca (na dzień kobiet) to wydatek na poziomie 560 zł w dwie strony za dwie osoby.

Na chwilę przed świętami możecie też polecieć na zimowe wakacje pod palmami. Porcję słońca i odpoczynku od polskiej szarugi gwarantuje podróż z Krakowa na Gran Canarię, jedną z Wysp Kanaryjskich. Loty w dwie strony w terminie 18-24 grudnia dla dwóch osób kosztują 746 zł (373 zł od osoby). O tańszą ofertę może nie być łatwo.

Wizz Air zamienia Black Friday w Pink Friday i oferuje 30-procentowe rabaty na loty

Pink Friday to odpowiedź Wizz Aira na Black Friday. Patrząc na to, że bilet w jedną stronę można kupić nawet 30 proc. taniej, świat naprawdę może nabrać różowych barw. Oferta promocyjna dotyczy wybranych lotów od grudnia 2024 roku aż do marca 2025 roku. Można zatem zaplanować wyjazd świąteczny, sylwestrowy, romantyczne walentynki, albo idealny Dzień Kobiet.

Jedna z tańszych propozycji, to podróż z Warszawy do Budapesztu w terminie 23-30 stycznia. Bilet w dwie strony będzie kosztował ok. 150 zł od osoby. Tuż przed 8 marca można spędzić ciekawy tydzień na wyspie miłości. Z Katowic do Larnaki na Cyprze w terminie 28 lutego-6 marca można polecieć za 211 zł. Drożej bywa nawet z Radomia.