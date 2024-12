Tajlandia będzie zimowym hitem Polaków. Widać to już od kilku tygodni

Jeszcze lepiej wyglądają statystyki dotyczące wyjazdów indywidualnych. Jak informowało nas Kiwi.com, to właśnie Tajlandia znajdowała się wówczas na trzecim miejscu w gronie najpopularniejszych kierunków na sylwestra. I raczej nie jest to dużym zaskoczeniem. Ceny na miejscu są bardzo przystępne. Nocleg w dobrym hotelu można zarezerwować za mniej niż 100 zł od osoby za dobę, a obiad w restauracji kosztuje ok. 20 zł.