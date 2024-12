Dopiero co pisaliśmy o wielkich zmianach planowanych przez Ryanaira, a już teraz możemy poinformować o kolejnych dobrych informacjach dla pasażerów latających z Lotniska Chopina. Wiosną polecimy z Wizz Airem aż na trzech nowych trasach. Co najmniej jedna z nich może być dużą niespodzianką.

Wizz Air z trzema nowymi trasami z Lotniska Chopina Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Reklama.

Przed tygodniem wiele miejsca poświęciliśmy Ryanairowi. Irlandzki przewoźnik zamknie aż 11 tras na Lotnisku w Modlinie, ale doda 3 na Lotnisku Chopina. Na ich posunięcie w dobrym stylu odpowiedział właśnie Wizz Air. Już od kwietnia będziemy mogli polecieć z Warszawy na nowej trasie do Włoch, a od czerwca samoloty polecą także do nowego miejsca w Niemczech i do Rumunii.

Nowe trasy Wizz Aira z Polski. Polecimy do dobrze znanych miejsc, ale i do nieco większej egzotyki

– W Warszawie mamy 13 samolotów, co umożliwia nam latanie na 56 trasach do 24 krajów w Europie i nie tylko. To czyni nas największym przewoźnikiem lowcostowym w Warszawie. Rok do roku urośliśmy o 28 proc. Tylko w tym roku przywieziemy ok. 5 mln pasażerów na Lotnisko Chopina – powiedział podczas konferencji Piotr Trawka, Network Officer Wizz Aira podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Reklama.

W czerwcu na Lotnisku Chopina pojawi się 14. maszyna, dzięki czemu możliwe będzie otwarcie aż 3 nowych tras. Od kwietnia pojawi się połączenie do Pizy, w czerwcu zadebiutują loty do Dortmundu, a także stolicy Rumunii – Bukaresztu. Dzięki temu latem do dyspozycji turystów będzie 59 tras do 26 krajów.

Jako pierwsza już 1 kwietnia do siatki połączeń wejdzie Piza, do której polecimy we wtorki, czwartki i soboty. Ceny biletów zaczną się od 139 zł. 1 maja zadebiutuje zapowiedziana już wcześniej trasa do Pizy.

Na dwie kolejne nowości trzeba będzie zaczekać do czerwca. 9 czerwca z Lotniska Chopina wystartuje pierwszy samolot do Bukaresztu. Połączenie do stolicy Rumunii będzie realizowane codziennie, a najtańsze miejsca będzie można zarezerwować za 139 zł. Do Dortmundu polecimy we wtorki, środy, czwartki, soboty i niedziele od 10 czerwca, a ceny biletów zaczną się od 109 zł.

Reklama.

Wizz Air będzie latał częściej z Lotniska Chopina

Nowe trasy to jednak nie wszystko. Wizz Air planuje zwiększyć częstotliwość lotów aż na 15 trasach. Codziennie będzie można polecieć do Paryża, a także na uwielbianą przez Polaków Maltę. Z 12 do 14 wzrośnie liczba operacji do Mediolanu (Bergamo), Także 14 razy w tygodniu będzie można polecieć do Barcelony.

Wizz Air bezpośrednio odpowiedział także Ryanairowi, który wiosną zacznie latać z Lotniska Chopina do Malagi. Węgrzy nie zamierzają ustępować im miejsca, dlatego zwiększają liczbę rotacji z pięciu do siedmiu. Częściej polecimy także na otwartej niedawno trasie do Kiszyniowa, gdzie liczba połączeń wzrośnie z 3 do 5.

Reklama.