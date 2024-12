Tej podróży z Kopenhagi do Warszawy pasażerowie nie zapomną najpewniej nigdy. Wśród osób na pokładzie była także pani Julia, która opowiedziała, jak cała sytuacja wyglądała z perspektywy osób na pokładzie. Lot zaczął się normalnie, a o problemach podróżni dowiedzieli się na ok. 30 minut przed lądowaniem. Wtedy zaczęły się szybkie, choć nie chaotyczne przygotowania do awaryjnego lądowania.