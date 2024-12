Ryanair znany jest ze swojego serwisu pokładowego. Pasażerom sprzedają zdrapki, przekąski, kosmetyki, perfumy i wiele innych rzeczy. Moment rozpoczęcia sprzedaży zawsze ogłaszany jest przez załogę. Jednak podczas lotu do Poznania , wyglądało to zupełnie inaczej.

Pracownik Ryanaira nagle zaczął rapować. Pasażerka wszystko nagrała

Sprzedaż na pokładzie samolotu raczej nie należy do porywających momentów. Jednak jednemu z pracowników Ryanaira, a w zasadzie linii Buzz (polski przewoźnik, którego właścicielem jest Ryanair) udało się przykuć uwagę pasażerów, co uwieczniła użytkowniczka TikToka @oliwiamodrzejewsk2.

Steward Ryanaira bohaterem sieci. Na TikToku go kochają

"Leciałam z nim kilka razy, przekozak", "Leciałam z nim. On jest niesamowity", "Leciałem z nim z Krakowa do Kos, genialny. Miałem okropny humor a gościu go zmienił! Oby więcej ludzi na pokładzie samolotu pozytywnych jak on" – pisali kolejni internauci. Jednak wśród licznych głosów nie zabrakło także takich mniej optymistycznych.