Malta hitem jesienno-zimowych wyjazdów Polaków Fot. Mateusz Kotowicz/REPORTER/East News

Na temat Malty rozpisywaliśmy się już nie raz. I choć rozmiarem przypomina ona Kraków, to polscy turyści cały czas nie mogą się nacieszyć jej urokiem. To właśnie ten kierunek wyrasta na jeden z największych hitów jesiennych i zimowych wyjazdów Polaków. Nietrudno im się dziwić, bo niezależnie od pory roku nuda im tam nie grozi.

Ponad 50 proc. więcej turystów z Polski na Malcie. Jesteśmy w gronie liderów

Znaczna część turystów na Maltę przylatuje latem, kiedy to z powodu tłumów odwiedzających nie można dostrzec całego jej uroku. Polacy są jednak inni, ponieważ bardzo chętnie latają tam przez cały rok.

National Statistics Office, czyli maltański urząd statystyczny podzielił się niedawno danymi dotyczącymi liczby zagranicznych gości w październiku 2024 roku. Wynika z nich, że wówczas Maltę odwiedziło 355 561 zagranicznych gości.

Najliczniejszą grupą niezmiennie byli Brytyjczycy. W październiku wyspę odwiedziło aż 77 537 turystów z tego kraju. Drugą najliczniejszą nacją byli Włosi (46 158), a podium uzupełnili Niemcy (31 103). W czołowej piątce kolejno znaleźli się Francuzi (25 989), a także Polacy.

W październiku dłuższy lub krótszy urlop na Malcie spędziło aż 22 468 podróżnych z naszego kraju. W analogicznym okresie 2023 roku było to odpowiednio 14 750 osób. Rok do roku liczba odwiedzających z Polski wzrosła zatem o 52,3 proc. I oczywiście nie jest to tak imponująca statystyka jak we wrześniu, kiedy to dynamika wzrostu przekroczyła 67 proc. Niemniej, żadna inna nacja nie może pochwalić się tak szybko rosnącą liczbą podróżnych.

Malta zimą jest cudowna. O lepsze miejsce na ferie zimowe może być trudno

Wiele wskazuje na to, że Malta będzie bardzo popularna także zimą. Już pod koniec listopada informowaliśmy, że jest to jeden z najchętniej wybieranych kierunków m.in. na świąteczno-noworoczne wyjazdy.

Jednak co ciekawe, choć urlopy często rezerwujemy w biurach podróży, to nie latamy tam na all inclusive. Dzięki temu mamy okazję zasmakować w tamtejszych przysmakach. Podstawą są oczywiście ryby i owoce morza, ale będąc w restauracji, sięgnijcie też po królika. Ten w różnych częściach kraju przygotowywany jest nieco inaczej. A jeżeli w planach macie bardziej budżetowy wyjazd, odwiedzajcie okoliczne piekarnie, gdzie królują pastizzi z groszkiem lub ricottą, ale i wiele innych różnego rodzaju wypieków.

Jeżeli natomiast boicie się, że będziecie narzekać na nudę, uspokajamy, ta na pewno wam nie grozi. Zimą temperatura na Malcie utrzymuje się na poziomie ok. 15 st. C, choć może zbliżyć się nawet w okolice 20. kreski. Nie zapomnijcie jednak o czapkach, bo wyspa należy do dość wietrznych. W takich warunkach warto pospacerować po średniowiecznej Mdinie, albo cieszyć się kamiennymi uliczkami maltańskiego Trójmiasta.