Wizz Air z nową trasą z Polski. Polecimy na wschód Europy

Jeżeli sądziliście, że Wizz Air da nam choć chwilę odpocząć od nowości, to jesteście w błędzie. W poniedziałek przewoźnik z Węgier poinformował, że w szczycie sezonu letniego otworzy nową trasę z lotniska we Wrocławiu.

Dokładnie 30 lipca wystartuje stamtąd pierwszy samolot lecący do Kiszyniowa, czyli stolicy Mołdawii . Maszyny na tej trasie będą latały dwa razy w tygodniu – w środy i niedziele. Ceny biletów będą zaczynały się od 19,99 euro, czyli ok. 85 zł.

– Kontynuujemy rozwijanie naszej mapy o nowe kierunki w Europie i poza nią, dbając jednocześnie o zapewnianie przystępnych cenowo możliwości, by nasi pasażerowie mogli odkrywać nieznane im wcześniej miejsca i przeżywać emocjonujące przygody. Ta trasa stanowi również dowód naszego zaangażowania we Wrocławiu i w Polsce, gdzie do naszej floty w przyszłym roku dołączą cztery dodatkowe samoloty – podkreślił Andras Rado, Head of Communications w Wizz Airze.