"Moje dzieci mnie oszukały". Solorz w mocnym wywiadzie ujawnia szczegóły konfliktu o majątek

Zygmunt Solorz, właściciel Cyfrowego Polsatu, postanowił ujawnić szczegóły konfliktu o sukcesję w rodzinie. W rozmowie z "Forbesem" przyznał, co sprawiło, że stracił zaufanie do swoich dzieci i co doprowadziło do zmian w planach dotyczących przyszłości jego imperium.