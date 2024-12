Tak PiS próbuje przechytrzyć PKW, by dostać pieniądze. Kalisz ujawnił podstęp

Ryszard Kalisz ujawnił w TVN24, że w sobotę rano otrzymał e-mail od przewodniczącego PKW o trybie obiegowym dla kilku uchwał, w tym dotyczącej sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego PiS. To tylko brzmi nudno. Co to znaczy? Przewodniczący namawia członków PKW do przyznania PiS pieniędzy pod płaszczykiem hurtowego przyjmowania uchwał na inny temat. Co ujawnił członek PKW Ryszard Kalisz?