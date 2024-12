Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, który wielu Polaków spędza z w rodzinnym gronie. Zwykle kojarzą się one z silnymi emocjami, tradycjami, ciepłymi spotkaniami z bliskimi i intensywnymi przygotowaniami. Bywa, że w natłoku obowiązków zabraknie nam czegoś w kuchni do przygotowania pysznego dania, bez którego "święta nie będą już takie same", lub nagle okaże się, że potrzebujemy jeszcze jednego drobnego upominku dla niespodziewanego gościa.