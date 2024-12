Ruch w drugi dzień świąt po uroczystym biesiadowaniu jest bardzo wskazany. Ponieważ w Karkonoszach pogoda sprzyjała wędrówkom, wiele osób postanowiło wspiąć się na ich najwyższy szczyt. Na Śnieżce panują już zimowe warunki, a śniegu jest bardzo dużo. Powstała tam zaspa, pozwoliła turystom na wejście na najniższy z trzech spodków tamtejszego obserwatorium. Turyści stali tuż nad słynną "rynną śmierci". Wystarczył jeden krok, żeby doszło do tragedii.

Skrajna nieodpowiedzialność turystów na Śnieżce. Dzieci w niebezpieczeństwie

Na zdjęciach widać grupę dorosłych stojących na ośnieżonym dachu obserwatorium. To jeszcze można byłoby przemilczeć. Jednak na dachu były także dzieci, które zachęcane przez mężczyznę (najpewniej ojca) na skraju tworzyły napis " Wrocław ". Tuż za krawędzią zaczynała się słynna 900-metrowa "rynna śmierci", czyli strome zbocze Śnieżki, na którym zginęło już wiele osób.

Autor zdjęć wprost nazwał opiekuna dzieci "tatusiem roku". "Już samo pozwolenie na wejście w takie miejsce jak dach budynku obserwatorium powinno być karane, a co dopiero w wykonaniu dzieci, namawianych do tego przez swojego bezmyślnego ojca, którego jedyną reakcją było namawianie do dalszych tego typu działań. Naprawdę były momenty, że chłopiec po lewej stronie o mało nie spadł z dachu. Jego starsza siostra, sama chyba lepiej oceniła sytuację i nieco mniej ryzykownie oddawała się tworzeniu napisu" – pisał autor zdjęć.