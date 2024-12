Śnieżka w zimowej krasie potrafi być wyjątkowo pięknym miejscem. Zwłaszcza po świeżych opadach śniegu przypomina powierzchnię innej planety. Nietrudno więc dziwić się, że nawet teraz próbuje ją zdobyć tak wiele osób. Szkoda tylko, że robią to w tak nieodpowiedzialny sposób. Idealnym przykładem jest turysta, który próbował wjechać tam rowerem.

Rowerem na Śnieżkę, ale po zamkniętym szlaku i tuż nad przepaścią

W niedzielę 29 grudnia do sieci trafiło nagranie, które może podnieść ciśnienie wielu osobom. Widać na nim mężczyznę, który rowerem próbuje dostać się na szczyt Śnieżki. Jednak miał z tym ogromne problemy.

Rower ślizgał się na lodzie i śniegu. Sytuacji z pewnością nie ułatwiał także silny wiatr. Trzeba też dodać, że tuż obok zaczyna się przepaść i tzw. rynna śmierci. Spadnięcie tam oznacza osunięcie się kilkaset metrów ze zbocza Śnieżki do Kotła Łomniczki, a to często kończy się śmiercią.

Właśnie ze względu na to ogromne zagrożenie, Droga Jubileuszowa, czyli niebiesko znakowany szlak na Śnieżkę, zimą jest zamykana. Jednak i ten fakt zdawał się nie przeszkadzać nieodpowiedzialnemu rowerzyście.

Park jasno o zachowaniu turysty na Śnieżce. Mówią o konsekwencjach

Dodał on także, że w Karkonoskim Parku Narodowym rowerami można poruszać się tylko po wyznaczonych do tego celu szlakach. Te są jasno oznakowane, a Droga Jubileuszowa z pewnością do nich nie należy.