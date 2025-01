Ja płakałam i wy też będziecie. Animacja "Dziki robot" trafi do streamingu

"Dziki robot" jest na dobrej drodze, by w tym roku zgarnąć nominację do Oscara, a nawet i samą statuetkę. Film animowany na podstawie książki Petera Browna to mądra rozrywka zarówno dla małych, jak i dużych. Szykujcie duże opakowanie chusteczek, bo bez łez się nie obejdzie. Tytuł niebawem trafi do oferty popularnego serwisu streamingowego.