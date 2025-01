Gala Mistrzów Sportu 2025. Aleksandra Mirosław wygrywa plebiscyt

Mogła nią zostać Natalia Bukowiecka albo Aleksandra Mirosław. Pierwsza z pań to żona kulomiota Konrada Bukowieckiego i brązowa medalistka olimpijska z Paryża w biegu na 400 m. Druga to ubiegłoroczna mistrzyni olimpijska we wspinaczce sportowej.