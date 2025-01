212 dni kibice Juventusu i reprezentacji Polski czekają na powrót na murawę Arkadiusza Milika. Polak pauzuje od momentu, kiedy w meczu towarzyskim z Ukrainą nabawił się kontuzji kolana . Przez to musiał zapomnieć o grze na Euro 2024 , ale i w pierwszej części sezonu włoskiej Serie A . Niestety, w koszuli "Starej Damy" możemy prędko go nie zobaczyć.

Arkadiusz Milik kontuzjował się podczas leczenia kontuzji

W ostatnich tygodniach z Turynu napływało wiele dobrych informacji. Po zabiegu, który miał miejsce w październiku, Arkadiusz Milik miał wracać do pełnej sprawności i lada moment otrzymać od lekarzy zielone światło na powrót do gry. I właśnie wtedy 30-latka dopadł kolejny uraz.

Jak przekazała w niedzielę "La Gazzetta dello Sport", Polak w składzie meczowym nie pojawi się jeszcze przez co najmniej kilka tygodni. Wszystko z powodu kontuzji łydki. Ta znów wydłuża okres jego rekonwalescencji, ale i stawia w bardzo trudnej sytuacji w obliczu planów nowego trenera Juventusu.

Arkadiusz Milik może mieć problem z wejściem do składu. Juventus szuka napastnika

Thiago Motta miał bowiem dać jasno znać, że jeszcze zimą chce ściągnąć do klubu nowego napastnika. Tak przynajmniej wynika z doniesień "La Gazzetta dello Sport". Jeżeli trener dopnie swego, raczej nie będzie to dobra wiadomość dla wracającego do zdrowia 30-latka. O miejsce w wyjściowej jedenastce może być wtedy znacznie trudniej.