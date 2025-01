– My kochamy szybko wszystko zmieniać, a szczególnie zimą. Brzęczek został odwołany w styczniu i zastąpił go Paulo Sousa. Portugalczyka rok później też w styczniu zastąpił Czesław Michniewicz. No i po roku zastąpił go Fernando Santos. Teraz mamy Probierza i uważam, że idiotyzmem byłoby podziękować mu po eksperymentalnym okresie – powiedział Szpakowski.