Gdzie jest Andrzej Duda ? Mogli się jeszcze w piątek zastanawiać baczni obserwatorzy, którzy nie dostrzegli głowy państwa na oficjalnej inauguracji objęcia polskiej prezydentury w Radzie UE . Już dzień później okazało się, że prezydent nie pojawił się na uroczystej gali, bo wybrał się na narty w Kluszkowcach . I właśnie o to pokłócili się w niedzielę 5 stycznia politycy PiS i KO.

Duda bawi się na nartach, a w studiu politycy PiS i KO przerzucają się epitetami

Radosław Fogiel i Robert Kropiwnicki byli gośćmi programu "Śniadanie Rymanowskiego" na antenie Polsat News. Choć w trakcie rozmowy poruszono kilka wątków, to właśnie podczas omawiania nart prezydenta Andrzeja Dudy emocji było najwięcej.

Radosławowi Foglowi z PiS nie spodobał się uszczypliwy komentarz, jakim Donald Tusk skomentował wyjazd Andrzeja Dudy. Robert Kropiwnicki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, nie zostawił za to suchej nitki na decyzji prezydenta. Jego zdaniem inauguracja powinna być okazją do pokazania jedności w Polsce, a tylko podkreśliła i tak wyraźny rozłam.

– A co robi prezydent? Strzela focha i jedzie na narty. To jest żenujące. Może pan czarować, opowiadać różne rzeczy, ale to, że prezydent się obraża i jedzie na narty w tym czasie, kiedy rozpoczynamy prezydencję, jest po prostu obciachowe – mówił polityk KO.