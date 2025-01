W dniu 28 listopada 2024 roku, Przewodniczący Komisji ds. zbadania wpływów rosyjskich i białoruskich, gen. bryg. Jarosław Stróżyk, złożył zawiadomienie do Prokuratury Krajowej , wskazując na podejrzenie "zdrady dyplomatycznej" popełnionej przez Macierewicza. Wniosek ten zapoczątkował dochodzenie.

2 stycznia 2025 roku, prokurator zdecydował o wszczęciu śledztwa w sprawie działania Antoniego Macierewicza na szkodę Polski. Podejrzewane nieprawidłowości miały miejsce w okresie od listopada 2015 r. do października 2016 r. Generał Stróżyk został już przesłuchany w charakterze świadka.

"Czyn będący przedmiotem zawiadomienia polegał na doprowadzeniu do nieprzystąpienia Polski do międzynarodowego programu zakupu samolotów do tankowania w powietrzu, znanego jako 'Karkonosze'. Niepozyskanie powyższych samolotów miało skutkować obniżeniem zdolności Sił Zbrojnych RP i negatywnie wpłynąć na strategiczne bezpieczeństwo państwa" – brzmi komunikat prokuratury.