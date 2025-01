Gazowiec z Rosji kombinuje coś na Morzu Północnym. Norwegowie podnoszą alarm

Norwegowie z niepokojem przyglądają się temu, co gazowiec "Mulan" od dziesięciu dni wyczynia w pobliżu ich wybrzeża. Statek miał płynąć z Rosji do Egiptu, ale nagle zaczął robić zygzaki na Morzu Północnym. Co planuje? Sprawa nie jest jasna, zwłaszcza że na dnie nie brakuje kabli i rurociągów.