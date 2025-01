Mocny film o Trumpie już na VOD. Podpowiadamy, gdzie obejrzeć "Wybrańca"

"Wybraniec" z Sebastianem Stanem w roli Donalda Trumpa jest już dostępny w ofercie platform VOD. Co to oznacza? Kontrowersyjny film o polityku, który pod koniec stycznia 2025 roku znów obejmie urząd prezydenta USA, będziecie mogli obejrzeć na kanapie w salonie. Dzieło Aliego Abbasiego ma szansę zdobyć nominację do Oscara.