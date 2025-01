Fot. Pool AP / Associated Press / East News

"To idealna osoba, która pomoże nam w światowej celebracji kina dzięki swojemu genialnemu poczuciu humoru i doświadczeniu w telewizji na żywo" – ogłosili przewodnicząca Amerykańskiej Akademii Filmowej Janet Yang i dyrektor naczelny honorowej organizacji Bill Kramer.

Kiedy zostaną ogłoszone nominacje do Oscarów 2025?

Nominacje do Oscarów za 2024 rok zostaną ogłoszone już w piątek, 17 stycznia. Głosowanie aktywnych członków Akademii Filmowej nad tym, kto powinien zostać nominowany do nagród, rozpocznie się w środę, 8 stycznia, a zakończy w niedzielę, 12 stycznia.

W grudniu ogłoszono krótkie listy potencjalnych kandydatów do Oscara w aż 10 kategoriach (m.in. za "najlepszy film międzynarodowy", "najlepszą muzykę" i "najlepsze efekty specjalne"). Zgodnie z treścią tzw. "shortlist" szansę na udział w wyścigu mają duńsko-polsko-szwedzką koprodukcję "Dziewczyna z igłą", "Gladiator II" Ridleya Scotta, "Emilia Pérez" Jacquesa Audiarda i animacja "Dziki robot" na podstawie książki Petera Browna.

Bukmacherzy obstawiają, że w najważniejszej kategorii, czyli "najlepszym filmie", zobaczymy podobny skład co na liście nominacji do 82. gali Złotych Globów. Przewiduje się, że po statuetkę mogą sięgnąć m.in. "Wicked" Jona M. Chu, "Anora" Seana Bakera, "Substancja" Coralie Fargeat, "Prawdziwy ból" Jessego Eisenberga, "Brutalista" Brady'ego Corbeta, "Konklawe" Edwarda Bergera.

Wśród nazwisk branych pod uwagę do nagrody znajdziemy choćby Arianę Grande ("Wicked"), Selenę Gomez ("Emilia Pérez"), Pamelę Anderson ("The Last Showgirl"), Mikey Madison ("Anora"), Kierana Culkina ("Prawdziwy ból"), Adriena Brody'ego ("Brutalista"), Ralpha Fiennesa ("Konklawe") i Colmana Domingo ("Sing Sing").