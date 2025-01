W adaptacji prozy Franka Herberta , w której Timothée Chalamet ( "Kompletnie nieznany" ) lśni w roli Paula, możemy usłyszeć muzykę skomponowaną przez legendarnego Hansa Zimmera . Artysta zdobył Oscara w 2022 roku za oryginalną ścieżkę dźwiękową do "Diuny", ale w tym roku nie będzie miał szansy powalczyć o prestiżową nagrodę. Amerykańska Akademia Filmowa wykluczyła "Diunę: Część drugą" z muzycznej kategorii, podkreślając, że ścieżka z sequela jest zbyt podobna do kompozycji z pierwszej odsłony.

Villeneuve zabrał głos ws. wykluczenia Zimmera z wyścigu po Oscara

"Diuna: Część druga" nie znajdzie się wśród nominacji do Oscara w 2025 roku. Reżyser Denis Villeneuve postanowił dosadnie skomentować decyzję Akademii Filmowej. – Szczerze mówiąc, jestem absolutnie przeciwny decyzji Akademii o wykluczeniu Hansa, ponieważ uważam, że skomponowana przez niego muzyka jest jedną z najlepszych w tym roku. Nie używam często słowa geniusz, ale Hans akurat nim jest – powiedział na początku stycznia podczas pokazu sequela w organizowanego w Director's Guild of America w Nowym Jorku.

Co ciekawe, w poprzednich dekadach kadra przyznająca Oscary nie miał problemu z "ciągłością" ścieżki dźwiękowej do trylogii "Władcy Pierścieni" Petera Jacksona. Muzyka Howarda Shore'a do "Drużyny Pierścienia" i "Powrotu króla" (pierwsza część wygrała w 2002 roku, trzecia w 2004) pod wieloma względami była do siebie podobna.