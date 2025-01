Energylandia daje 45 zł rabatu na bilety dla wszystkich. Można z nich skorzystać aż do października... oprócz wakacji

Bilety kupione w czasie promocji będą co prawda ważne długo, bo aż do 26 października 2025 roku, ale nie będzie można z nich skorzystać w czasie wakacji. Zatem będziemy mogli wejść na nich do Energylandii do 27 czerwca i potem od 1 września do 26 października. Dla wielu osób to nawet lepiej, bo mogą uniknąć wakacyjnych tłumów, ale po prostu warto o tym pamiętać, by się nie rozczarować na bramce.