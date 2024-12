Afera Collegium Humanum. O co chodzi?

Jak się teraz nazywa Collegium Humanum? To U czelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia"

Collegium Humanum już od kilku miesięcy nie ma, przynajmniej formalnie. Ta nazwa obowiązywała od założenia uczelni w lipcu 2018 do połowy 2024 roku. Pod koniec czerwca uczelnia zmieniła nazwę i jest to obecnie Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia".

Dodano również: "Standardem naszej pracy jest indywidualne podejście do każdego Studenta – tak, by wydobyć drzemiący w nim potencjał. Szczególną wagę przywiązujemy do krajowej i międzynarodowej weryfikacji jakości oferowanych przez nas produktów edukacyjnych". To ostatnie zdanie podkreślono, najprawdopodobniej nieprzypadkowo.