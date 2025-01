Piotr Salach (Koalicja Obywatelska) wystosował interpelację do burmistrza Aleksandra Ferensa, w której wskazał, że Taco Hemingway to jeden z najważniejszych współczesnych artystów związanych z Warszawą. Zasugerował, by jego imieniem nazwać ulicę, skwer lub inne symboliczne miejsce w Śródmieściu.